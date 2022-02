Il «ministero della Salute inglese» non ha «affisso» un poster su paralisi di Bell e vaccino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il 25 gennaio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un presunto poster con la sigla del Sistema sanitario nazionale del Regno Unito (Nhs) affisso in strada, in cui si avverte che il vaccino contro la Covid-19 causa la paralisi di Bell. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Ecco il cartello affisso oggi dal ministero della Salute inglese che invita la gente a NON vaccinarsi perché c’è il rischio di paralisi di Bell». Si tratta di una notizia falsa. Il poster oggetto di verifica non è mai stato né autorizzato né prodotto dalle autorità sanitarie del paese. Contattati da Reuters e Associated press (qui e qui), il Nhs e il Dipartimento ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il 25 gennaio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un presuntocon la sigla del Sistema sanitario nazionale del Regno Unito (Nhs)in strada, in cui si avverte che ilcontro la Covid-19 causa ladi. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Ecco il cartellooggi dalche invita la gente a NON vaccinarsi perché c’è il rischio didi». Si tratta di una notizia falsa. Iloggetto di verifica non è mai stato né autorizzato né prodotto dalle autorità sanitarie del paese. Contattati da Reuters e Associated press (qui e qui), il Nhs e il Dipartimento ...

