Il maldestro tentativo di attracco del giornalista del Tg1 alla nave di Sanremo | VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Finché la barca va, lasciala andare”. Ma se non ha il permesso, non può attraccare. E così, nel bel mezzo della diretta dell’edizione del TG1 andata in onda oggi alle 13.30, è stato trasmesso un collegamento in diretta con l’inviato a Sanremo Leonardo Metalli. Il giornalista era a bordo di una barca e si stava accingendo a raggiungere la nave da crociera messa a disposizione – attraverso un accordo commerciale con la televisione pubblica – da Costa Crociere. Ma qualcosa è andato storto. possiamo attraccare qua pic.twitter.com/RmVkiVYRHK — giornalisti out of context (@giornalistiooc) February 2, 2022 Leonardo Metalli, il giornalista del TG1 prova ad attraccare vicino alla nave Sanremo Il collegamento, nella sua forma integrale, è disponibile anche sul sito ufficiale ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Finché la barca va, lasciala andare”. Ma se non ha il permesso, non può attraccare. E così, nel bel mezzo della diretta dell’edizione del TG1 andata in onda oggi alle 13.30, è stato trasmesso un collegamento in diretta con l’inviato aLeonardo Metalli. Ilera a bordo di una barca e si stava accingendo a raggiungere lada crociera messa a disposizione – attraverso un accordo commerciale con la televisione pubblica – da Costa Crociere. Ma qualcosa è andato storto. possiamo attraccare qua pic.twitter.com/RmVkiVYRHK — giornalisti out of context (@giornalistiooc) February 2, 2022 Leonardo Metalli, ildel TG1 prova ad attraccare vicinoIl collegamento, nella sua forma integrale, è disponibile anche sul sito ufficiale ...

Advertising

neXtquotidiano : Il maldestro tentativo di attracco del giornalista del #Tg1 alla nave di #Sanremo | VIDEO - piai_magnum : @AnnaMolinaro9 Quindi? Ho il manuale delle G. M. e c’era già scritto tutto. Il problema è che se loggettivo impedi… - identitaEpensi : Dire agli altri come devono comportarsi per combattere le restrizioni è assurdo. È un tentativo maldestro di normar… - ilnazionaleit : Taggia: Buca delle Palme, Conio a Manni 'Maldestro tentativo pre elettorale con numeri falsi, la cittadinanza giudi… - rosadineve : @paolotinti5 Davvero tentativo maldestro e fuori tema per convincere qualcuno sul Green Pass inutile Ma capisco i s… -