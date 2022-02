Il green carpet del Festival made in Salerno con Teresa Massanova (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Luca Capacchione Wedding Planner e Designer di successo, Teresa Massanova, per il quinto anno consecutivo, protagonista del Festival di Sanremo. Cilentana di nascita, ha portato il suo estro e la sua professionalità al servizio del Festival della Canzone Italiana e del prodotto hospitality di Casa Sanremo. Un 2022 che parte in pompa magna: le aree più esclusive del Festival e di Casa Sanremo, i camerini dell’Altro Festival – l’evento Rai post serata in scena al Palafiori – e il green carpet, passerella delle star davanti il Teatro Ariston. Quest’ultima grande responsabilità affrontata in grande stile: un grande prato posato per l’occasione, accompagnato da ortensie gialle e un fantastico gioco di luci, il tutto per consacrare la nuova partnership ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Luca Capacchione Wedding Planner e Designer di successo,, per il quinto anno consecutivo, protagonista deldi Sanremo. Cilentana di nascita, ha portato il suo estro e la sua professionalità al servizio deldella Canzone Italiana e del prodotto hospitality di Casa Sanremo. Un 2022 che parte in pompa magna: le aree più esclusive dele di Casa Sanremo, i camerini dell’Altro– l’evento Rai post serata in scena al Palafiori – e il, passerella delle star davanti il Teatro Ariston. Quest’ultima grande responsabilità affrontata in grande stile: un grande prato posato per l’occasione, accompagnato da ortensie gialle e un fantastico gioco di luci, il tutto per consacrare la nuova partnership ...

