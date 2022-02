Il fratello di Iva Zanicchi, la perdita e il ricordo della cantante (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nell’occasione del Festival di Sanremo, con Iva Zanicchi ritorna vivo anche il ricordo del fratello morto dopo il Covid lo scorso 2020. Il fratello di Iva Zanicchi è morto dopo aver contratto il Covid, anche la cantante e la sorella maggiore Maria Rosa erano state colpite dal contagio, ma per fortuna lo avevano superato bene. Quello che è stato un anno terribile, la Zanicchi lo aveva raccontato anche a Morning News: “È stato un anno orribile e il dolore si rinnova adesso che sono nel nostro paese e passo nei luoghi che mio fratello frequentava. Grazie a Dio mia sorella è asintomatica, ha scoperto di essersi ammalata perché, contemporaneamente, il figlio ha saputo di avere il Covid. Odio le persone che piangono in televisione, però è durissima. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nell’occasione del Festival di Sanremo, con Ivaritorna vivo anche ildelmorto dopo il Covid lo scorso 2020. Ildi Ivaè morto dopo aver contratto il Covid, anche lae la sorella maggiore Maria Rosa erano state colpite dal contagio, ma per fortuna lo avevano superato bene. Quello che è stato un anno terribile, lalo aveva raccontato anche a Morning News: “È stato un anno orribile e il dolore si rinnova adesso che sono nel nostro paese e passo nei luoghi che miofrequentava. Grazie a Dio mia sorella è asintomatica, ha scoperto di essersi ammalata perché, contemporaneamente, il figlio ha saputo di avere il Covid. Odio le persone che piangono in televisione, però è durissima. Non ...

