Il film dimenticato del Libero De Rienzo regista | un film di chi sa che la morte esiste

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fulminato da un esordio irripetibile in tutta la sua imperfezione. Ricordo di un seminario di critica cinematografica a Milano organizzato della rivista Duellanti nella primavera del 2006. Il padre non troppo padrone dell’iniziativa Gianni Canova aveva messo in piedi un esercizio tanto stimolante quanto assurdo: avremmo dovuto scrivere una recensione dell’allora attesissimo Caimano prima ancora di aver visto la pellicola di Nanni Moretti. L’idea non era quella di elevare i pre(giudizi) che si possono nutrire per unal rango di fuffa. L’obiettivo di fondo era invece quello di stimolare le capacità discorsive dei partecipanti chiedendogli di scrivere con gli occhi bendati e gettare così un po’ del proprio cuore oltre l’ostacolo. Come materiale di partenza avevamo ricevuto soltanto il trailer. A conti fatti nessuno si sarebbe aspettato un ...