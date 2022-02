Il fenomeno Wordle che fa divertire tutti | viene acquistato per 1 milione di dollari | cosa cambierà?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il gioco di paroleè divenuto così popolare fra la gente al punto che il New York Times, uno dei quotidiani più autorevoli non soltanto degli Stati Uniti, ha deciso di acquistarlo facendolo suo., 2/2/2022 – Computermagazine.itCome emerso nelle ultime ore, il giornale della Grande Mela ha investito ben undiper assicurarsi il popolare “rompicapo”, che è diventato unvirale nel giro di pochissimi mesi. Ad inventarlo è stato l’ingegnere Josh Wardle, che durante il primo lockdown, quello delchiusi in casa senza poter uscire se non per fare la spesa e poca altra roba, ha appunto deciso di dare vita ad un software innovativo, un gioco di enigmistica., 2/2/2022 – Computermagazine.itIL ...

BiancaBonazzola : Qui abbiamo un fenomeno. Latin Wordle 32 2/6 ??????? ?????????? - Vale_clerici : #Wordle gioco fenomeno del momento. Noi 'anziani' giocavamo a #mastermind - fisco24_info : Il New York Times compra Wordle: (Adnkronos) - Il quotidiano acquista il fenomeno online con milioni di utenti gior… - macitynet : New York Times compra il gioco fenomeno Wordle - trustno1prongs : Wordle 227 3/6 MADO RAGA SONO UN FENOMENO ????????? ?????????? ?????????? -

Inizialmente creato dall'ingegnere del software Josh Wardle per la sua fidanzata dopo che la coppia ha iniziato a giocare a puzzle di parole durante il lockdown,è diventato un...... diventando un vero è proprioglobale nel giro di quattro mesi. Il creatore è Josh Wardle, ...è un gioco semplicissimo bisogna indovinare una parola inglese di cinque lettere in sei ...Il celebre gioco di parole Wordle è stato acquisito dal New York Times per 1 milione di dollari. Un'acquisizione importante per gli appassionati.Il gruppo editoriale amplia, così, l’offerta in portafoglio di giochi da proporre ai propri abbonati e diversifica le fonti delle entrate. La cifra non è stata resa nota ma si parla di un accordo a «s ...