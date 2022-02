Il comune di San Giuliano Milanese si affida agli studenti del liceo “Primo Levi” per commemorare Il Giorno del Ricordo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Domenica 6 andrà in scena la rappresentazione teatrale “Il sentiero del padre” tratto da una storia vera, giovedì 10 sarà la volta di “Ricordare, perché?”, una riflessione con parole, musiche con testimoni d’eccezione dell’esodo Giuliano-dalmata: i nonni degli studenti Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Domenica 6 andrà in scena la rappresentazione teatrale “Il sentiero del padre” tratto da una storia vera, giovedì 10 sarà la volta di “Ricordare, perché?”, una riflessione con parole, musiche con testimoni d’eccezione dell’esodo-dalmata: i nonni degli

Advertising

CN24_tv : Progetto “Uffici di Prossimità”, arriva l’adesione del Comune di San Giovanni in Fiore - FAI_DelLatina : RT @Fondoambiente: #ILuoghidelCuore Sono cominciati i lavori di valorizzazione del #Museo di San Cassiano di Controne nel comune di Bagni d… - ReteVeneta : CAMPO SAN MARTINO | DAL 28 GENNAIO SVENTOLA LA BANDIERA GIALLA DI ‘COMUNE CICLABILE’ FIAB - archjob : #concorsiPA 1 posto di istruttore tecnico (PN) - Comune di San QuirinoConcorso pubblico, per soli esami, per la cop… - umbriaOn : #Bretella #Ast - #SanCarlo, #Itagest vs #Comune #Terni: ‘contromossa’ sul #progetto. Ma c'è ancora aria di #scontro… -