Il caso Belloni e quell’Italia rimasta con la testa all’epoca dei generali

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le polemiche politiche scatenate dall’ipotesi che Elisabetta, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, potesse essere eletta presidente della Repubblica si sono abbattute sulle prime pagine dei giornali peggio di uno tsunami. Espressioni spesso assai forti, sparate a raffica da esponenti di molte parti politiche per opporsi a quello che veniva definito come un sorta di colpo mortale alla nostra democrazia repubblicana. L’argomento di base era che la “detentrice di tutti i dossier” – pur essendo unanimemente apprezzata per il suo ultratrentacinquennale servizio alla Farnesina, di cui è arrivata a essere segretario generale – non poteva traslocare da piazza Dante al Quirinale, perché le informazioni contenute in quei dossier avrebbero inevitabilmente compiuto il breve tragitto assieme a lei e le avrebbero conferito un potere sconosciuto a ...