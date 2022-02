Il cardinale Marx apre all' abolizione del celibato obbligatorio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Sarebbe meglio per tutti creare la possibilità per sacerdoti celibi e sacerdoti sposati". Così ilReinhard, arcivescovo di Monaco di Baviera, in una intervista alla Seddeutshce Zeitung.

Il, tra i consiglieri di papa Francesco, è più cauto sull'ordinazione sacerdotale per le donne, pur ammettendo che nel corso della sua vita gli argomenti contro questa ipotesi gli sono ...IlReinhardsi dice favorevole all'abolizione del celibato obbligatorio e le sue parole arrivano come una conferma che le cose, almeno sul fronte progressista, si stanno muovendo in ...Così il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, in una intervista alla Seddeutshce Zeitung."Alcuni preti starebbero meglio se fossero sposati. Non solo per motivi sessuali ...Città del Vaticano – Uno dei principali collaboratori del Papa, il cardinale tedesco Reinhard Marx, infaticabile sostenitore della necessità di arrivare a importanti riforme ...