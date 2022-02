Il bivio di Giuseppe Conte: se vuole i soldi del 2 per mille rischia di farsi sfilare i 5 Stelle da Luigi Di Maio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per ottenere già quest’anno i circa 2 milioni previsti, il Movimento deve modificare il suo statuto e dunque mettere in discussione la leadership dell’ex premier. Vanno riaperti i termini e si muove col governo il senatore Fantetti di Coraggio Italia, che già fu tra i responsabile del mancato Conte III. Il governo aiuterà l’avvocato del popolo? Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per ottenere già quest’anno i circa 2 milioni previsti, il Movimento deve modificare il suo statuto e dunque mettere in discussione la leadership dell’ex premier. Vanno riaperti i termini e si muove col governo il senatore Fantetti di Coraggio Italia, che già fu tra i responsabile del mancatoIII. Il governo aiuterà l’avvocato del popolo?

