I vaccini COVID causano danni "irreparabili" al cervello, al cuore e ad altri organi dei bambini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) da Eventi Avversi News Attraverso interviste a medici e scienziati e riferimenti a diversi studi, un nuovo video spiega perché i vaccini COVID non forniscono alcun beneficio ai bambini piccoli, ma pongono molti, e talvolta gravi, rischi. Il Dr. Michael Yeadon, ex vicepresidente e capo scienziato di Pfizer, ha sottolineato che quando interrogate sulla sicurezza dei vaccini a … proviene da Database Italia.

