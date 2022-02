I vaccini COVID causano danni “irreparabili” al cervello, al cuore e ad altri organi dei bambini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) da Eventi Avversi News Attraverso interviste a medici e scienziati e riferimenti a diversi studi, un nuovo video spiega perché i vaccini COVID non forniscono alcun beneficio ai bambini piccoli, ma pongono molti, e talvolta gravi, rischi. Il Dr. Michael Yeadon, ex vicepresidente e capo scienziato di Pfizer, ha sottolineato che quando interrogate sulla sicurezza dei vaccini a … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) da Eventi Avversi News Attraverso interviste a medici e scienziati e riferimenti a diversi studi, un nuovo video spiega perché inon forniscono alcun beneficio aipiccoli, ma pongono molti, e talvolta gravi, rischi. Il Dr. Michael Yeadon, ex vicepresidente e capo scienziato di Pfizer, ha sottolineato che quando interrogate sulla sicurezza deia … proviene da Database Italia.

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - HuffPostItalia : Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” - marcodimaio : Il monitoraggio dell'Iss sulla situazione #Covid in Italia ci dice che per la prima volta da settimane i numeri sta… - LPincia : RT @pbecchi: Se è vero quello che dice Andrea Crisanti, vale a dire che “la maggior parte dei deceduti Covid (in questi giorni ) sono vacci… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Carcere di Carinola, vaccini in ritardo «Su 346 detenuti ben 122 hanno il Covid» -