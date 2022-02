I vaccini COVID causano danni “irreparabili” al cervello | al cuore e ad altri organi dei bambini

Advertising

fanpage : Sosteneva che i vaccini anti Covid contenessero cellule derivate da feti abortiti e, di conseguenza, aveva deciso d… - ItalyMFA : L'Italia ???? si unisce agli altri Stati membri ???? e dona 3.996.000 dosi di vaccini COVID-19 alla #Siria attraverso… - redazioneiene : Questa sera va in onda la replica dello speciale de #leiene “Due anni di Covid”. Con @gaetanopecoraro e i nostri se… - paolo77jpm : RT @redazioneiene: Da oltre due anni il mondo è tenuto sotto scacco dal Covid. Ripercorriamo cosa è successo con @gaetanopecoraro e i nostr… - TheQues28968659 : RT @MMaXXprIIme: Sapevo che la maggior parte degli italiani fossero dei pezzi di merda. Tuttavia con il Covid e vaccini ne ho avuto conferm… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccini COVID

Il Sole 24 ORE

"Lo Stato ha investito suie non è giusto che a pagare un prezzo siano le famiglie che si ...per il Quirinale e che ora lo appoggiano sul cronoprogramma per uscire dalle restrizioni anti. ...Al 31 gennaio, il totale dei guariti darisulta aver raggiunto il numero di 8 milioni e 244.dopo l'infezione riconoscono il virus e non la sola proteina Spike su cui sono tarati imRna.I membri degli equipaggi sono tutti regolarmente vaccinati in altri Paesi e in possesso di green pass europeo, certificazioni equipollenti e, laddove necessario, di test anti Covid recenti e con esito ...sospende la potestà genitoriale della madre autorizza il padre «a decidere in via autonomia e senza il consenso» della madre ed ex moglie «in ordine alla somministrazione del vaccino anti-Covid alla ...