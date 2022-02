I prossimi Samsung Galaxy S22 potrebbero costare quanto gli S21

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nonostantesuggeriscano alcune recenti indiscrezioni, la serie deiS22 arriverà probabilmente sul mercati agli stessi prezzi dei loro predecessori. Stando ariportato da ‘SamMobile‘, itop di gamma del colosso di Seul non saranno più economici, né tanto meno più costosi deiS21. A dicembre era emerso che ilS22 costerà 799 dollari, proprio come il suo predecessore al momento del lancio. Altre voci successive hanno suggerito il contrario. IS22, S22+ e S22 Ultra negli Stati Uniti avranno prezzi di partenza di 799, 999 e 1199 dollari. Come al solito, il produttore sudcoreano dovrebbe offrire vari bonus legati al ...

Sul sito Samsung Italia sono state rilasciate le immagini pubblicitarie dei Galaxy S22: dettagli ufficiali su CPU, Display, Batteria e Fotocamere. A poco più di una settimana dall'annuncio dei nuovi ... La famiglia Samsung Galaxy S22 sarà presentata ufficialmente durante un evento Unpacked il prossimo mercoledì, 9 febbraio 2022.