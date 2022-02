I migliori meme di Sanremo visti sui social (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 è partito con il botto. E stavolta non c’entra l’ottima prestazione dei Maneskin, tornati come super-ospiti dopo la vittoria di un anno fa, quanto in termini di ascolti facendo registrare il record del triennio Amadeus con 11 milioni di spettatori e uno share del 54%. Un numero enorme che batte perfino i numeri di un anno fa, in piena pandemia e lockdown, e che fa tornare ai fasti del 2005 (quello guidato da Paolo Bonolis) e che si è riscontrato anche su Twitter dove Sanremo ha dominato la classifica dei topic più discussi occupando tutte le posizioni disponibili con migliaia di commenti, meme e battute su cantanti, conduttori e super ospiti delle serate. Di carne al fuoco ce n’è stata tanta: dal “battesimo” di Achille Lauro a Matteo Berrettini, da Gianni Morandi a Orietta Berti passando per la grande intesa ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di2022 è partito con il botto. E stavolta non c’entra l’ottima prestazione dei Maneskin, tornati come super-ospiti dopo la vittoria di un anno fa, quanto in termini di ascolti facendo registrare il record del triennio Amadeus con 11 milioni di spettatori e uno share del 54%. Un numero enorme che batte perfino i numeri di un anno fa, in piena pandemia e lockdown, e che fa tornare ai fasti del 2005 (quello guidato da Paolo Bonolis) e che si è riscontrato anche su Twitter doveha dominato la classifica dei topic più discussi occupando tutte le posizioni disponibili con migliaia di commenti,e battute su cantanti, conduttori e super ospiti delle serate. Di carne al fuoco ce n’è stata tanta: dal “battesimo” di Achille Lauro a Matteo Berrettini, da Gianni Morandi a Orietta Berti passando per la grande intesa ...

Advertising

TommyBrain : I migliori meme del 2021' - IacobellisT : I migliori meme del 2021' - Mark_Up_ : RT @chiaraberto: Le migliori iniziative di #engagement e #comunicazione dei brand per questo ???????????????? ???? ?????????????? Ve ne parlo su @Mark_Up_… - chiaraberto : Le migliori iniziative di #engagement e #comunicazione dei brand per questo ???????????????? ???? ?????????????? Ve ne parlo su… - Bebuzzzzzz : @edoruta @goddessrafferty purtroppo noi della lega non possiamo attribuire punti sennò avremmo dato punti bonus per i migliori meme -