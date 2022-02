I farmaci per la pressione riducono la mortalità da Covid negli anziani. Lo studio italiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I farmaci antipertensivi inibitori del sistema renina-angiotensina contribuirebbero a “una forte riduzione della mortalità nei pazienti più anziani colpiti da forme severe di Covid-19“. Lo studio dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo E’ quanto emerge da uno studio italiano dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sul ‘Journal of Hypertension’. I risultati, sottolineano i medici, “confermano le indicazioni contenute nelle linee guida internazionali. Che raccomandano di non sospendere l’uso di Ace-inibitori e sartani per timore di un loro effetto negativo in caso di infezione da coronavirus” Sars-CoV-2. Piuttosto, precisano gli esperti, i nuovi dati “rendono evidente una funzione ‘protettiva’ di queste terapie nei confronti dell’evoluzione di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Iantipertensivi inibitori del sistema renina-angiotensina contribuirebbero a “una forte riduzione dellanei pazienti piùcolpiti da forme severe di-19“. Lodell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo E’ quanto emerge da unodell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sul ‘Journal of Hypertension’. I risultati, sottolineano i medici, “confermano le indicazioni contenute nelle linee guida internazionali. Che raccomandano di non sospendere l’uso di Ace-inibitori e sartani per timore di un loro effetto negativo in caso di infezione da coronavirus” Sars-CoV-2. Piuttosto, precisano gli esperti, i nuovi dati “rendono evidente una funzione ‘protettiva’ di queste terapie nei confronti dell’evoluzione di ...

Advertising

NoTEAiMargini : Mai creduto e mai crederò che vi siate vaccinati 'anche per gli altri' perché se davvero fosse così, non dovremmo f… - mimosaviola : RT @pepppe772: Non volevo crederci che lo avesse fatto davvero. Milioni di persone al mondo danneggate dai farmaci genici, centinaia di mi… - magiua : RT @ChanceGardiner: Aaron Siri: Chiunque pensi che l'obbligo VACClNALE sia temporaneo o non esteso ad altri farmaci non sta prestando abbas… - OrtenziPaolo : Articolo del 2018, quindi al di fuori di ogni sospetto: Big Pharma assume i membri delle commissioni dell'FDA che d… - domitillalovato : RT @pepppe772: Non volevo crederci che lo avesse fatto davvero. Milioni di persone al mondo danneggate dai farmaci genici, centinaia di mi… -