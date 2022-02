I cattolici e il centro, una lezione per la politica odierna. Scrive Reina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli eventi della Rivoluzione francese sconvolsero l’ordine istituzionale nei vari Paesi europei. Una nuova Europa stava nascendo sulla base della divisione dei poteri. La democrazia era il fatto nuovo del Vecchio Continente. C’era la necessità di attrezzarsi per essere all’altezza del cambiamento. Il problema si pose anche in campo cattolico. Federico Ozanam, fondatore della San Vincenzo de Paoli, fu tra i primi a capire che cattolicesimo e democrazia dovevano dialogare. Egli intuì che un’idea di democrazia cristiana, contraddistinta da una visione economica e sociale a favore dei ceti più deboli era necessaria. Il vento nuovo che iniziò a spirare con l’arrivo di Pio IX (1846) sulla Cattedra di Pietro indusse il padre teatino Gioacchino Ventura ad abbracciare le idee democratiche. Incomincia, quindi, da qui in questo clima, con questi uomini a farsi strada tra i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli eventi della Rivoluzione francese sconvolsero l’ordine istituzionale nei vari Paesi europei. Una nuova Europa stava nascendo sulla base della divisione dei poteri. La democrazia era il fatto nuovo del Vecchio Continente. C’era la necessità di attrezzarsi per essere all’altezza del cambiamento. Il problema si pose anche in campo cattolico. Federico Ozanam, fondatore della San Vincenzo de Paoli, fu tra i primi a capire che cattolicesimo e democrazia dovevano dialogare. Egli intuì che un’idea di democrazia cristiana, contraddistinta da una visione economica e sociale a favore dei ceti più deboli era necessaria. Il vento nuovo che iniziò a spirare con l’arrivo di Pio IX (1846) sulla Cattedra di Pietro indusse il padre teatino Gioacchino Ventura ad abbracciare le idee democratiche. Incomincia, quindi, da qui in questo clima, con questi uomini a farsi strada tra i ...

Advertising

DrVitaSegreto : @PLCastagnetti Leaderismo esterofilo: Segretari Sindaci Governatori Ensemble eterogenei di culture politiche incom… - ritagiacomini1 : @leveglie21 Il centro di Tripoli è stato 'sgomberato' dai migranti in protesta davanti alla sede dell'UNHCR e port… - Ely_Vally : @PieraBelfanti I cattolici non augurano la morte in mare alle persone, quelli del centro destra sono dei sepolcri imbiancati - PaoloFicarra : RT @enzoben43: @PieraBelfanti L’orizzonte dei cattolici dovrebbe essere il centro,non il cdx. Rotondi dimostra di non conoscere la storia d… - enzoben43 : @PieraBelfanti L’orizzonte dei cattolici dovrebbe essere il centro,non il cdx. Rotondi dimostra di non conoscere la… -