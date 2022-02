Hu, chi è la cantante: età, altezza, peso, fidanzato, nome vero, lavoro con Chiara Ferragni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hu è in gara a Sanremo 2022 insieme a Highsnob. La cantante e il rapper portano il brano Abbi cura di te. Nonostante sia riuscita ad accedere alla fase finale, grazie al suo stile innovativo, Hu è stata una delle rivelazioni di Sanremo Giovani e nel febbraio del 2022 sale sul grande palco del festival della canzone italiana Hu è dotata di grande estro e grazie a questo talento inizia a lavorare nel campo della pubblicità collaborando con marchi come Lamborghini e Jagermeister e con l’ormai mitica influencer Chiara Ferragni, per la quale crea diverse campagne pubblicitarie. La sua grande passione è ovviamente quella delle note e si dedica anche allo studio della musica elettronica e del jazz. Chi è Hu: età, altezza, peso, fidanzato, nome ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hu è in gara a Sanremo 2022 insieme a Highsnob. Lae il rapper portano il brano Abbi cura di te. Nonostante sia riuscita ad accedere alla fase finale, grazie al suo stile innovativo, Hu è stata una delle rivelazioni di Sanremo Giovani e nel febbraio del 2022 sale sul grande palco del festival della canzone italiana Hu è dotata di grande estro e grazie a questo talento inizia a lavorare nel campo della pubblicità collaborando con marchi come Lamborghini e Jagermeister e con l’ormai mitica influencer, per la quale crea diverse campagne pubblicitarie. La sua grande passione è ovviamente quella delle note e si dedica anche allo studio della musica elettronica e del jazz. Chi è Hu: età,...

