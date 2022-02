Highlights Zok Ub-Conegliano 0-3 | Champions League 2022 volley VIDEO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Idi Zok Ub-A. Carraro Imoco, sfida valevole per la quinta giornata della Pool E di Cev2021/difemminile. Le Pantere, nonostante la formazione rimaneggiata (senza Wolosz, Egonu e De Kruijf), si aggiudicano la vittoria per 3-0 (25-16, 25-22, 25-13). Le serbe mettono pressione alle venete nel secondo set ma sprecano l’occasione di allungare la partita, poi le ragazze di Santarelli ritrovano ritmo e fanno valere la loro superiorità.rimane dunque a punteggio pieno in vetta alla classifica. In alto le immagini salienti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Zok

Sportface.it

... è quindi la squadra turca, come possiamo vedere nel video degli. Nonostante la ... DIRETTA/ ConeglianoUb (risultato finale 3 - 0) streaming video: Imoco sul velluto Il primo set si apre ...... è quindi la squadra turca, come possiamo vedere nel video degli. Nonostante la ... DIRETTA/ ConeglianoUb (risultato finale 3 - 0) streaming video: Imoco sul velluto Il primo set si apre ...Follow the CEV Champions League Volleyball match between ZOK Ub (W) and Antonio Carraro Imoco Conegliano (W) with Eurosport UK. The match starts at 18:00 on 2 February 2022. Find up to date CEV ...