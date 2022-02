Guinea Bissau: tentativo di colpo di Stato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si è verificato un tentativo di colpo di Stato in Guinea Bissau. Il presidente Umaro Sissoco Embalo ha riferito che si è verificata una sparatoria vicino al palazzo del governo. Ha poi detto che le persone che hanno organizzato il golpe sono state arrestate. Guinea Bissau: cos’è successo? Allarme colpo di Stato in Guinea Bissau. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si è verificato undidiin. Il presidente Umaro Sissoco Embalo ha riferito che si è verificata una sparatoria vicino al palazzo del governo. Ha poi detto che le persone che hanno organizzato il golpe sono state arrestate.: cos’è successo? Allarmediin

