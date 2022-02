Guida al fantacalcio: i nostri consigli sull’Atalanta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ci si aspettava un’altra grande stagione da parte dell’Atalanta el a squadra di Gasperini non sta deludendo le aspettative. I bergamaschi ormai non sono più una sorpresa, e punteranno tutte le loro forze per riuscire a raggiungere il sogno Scudetto. Per riuscirci, la Dea continuerà a puntare sui suoi uomini chiave: Zapata e Pasalic. Rispettivamente a quota 9 e 8 gol, i due stanno trascinando la squadra in questo campionato. Tenendo conto delle altalenanti prestazioni di Ilicic e Muriel, Gasperini sta facendo affidamento su una rosa ben collaudata per consolidare il quarto posto. Occhio alla situazione dello sloveno. Secondo alcuni rumors sta soffrendo di nuovo per un malessere psicologico che lo potrebbe portare a chiedere la cessione in questa finestra di mercato. Da valutare. consigli fantacalcio Atalanta: chi arriva e chi parte Dopo un ricco ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ci si aspettava un’altra grande stagione da parte dell’Atalanta el a squadra di Gasperini non sta deludendo le aspettative. I bergamaschi ormai non sono più una sorpresa, e punteranno tutte le loro forze per riuscire a raggiungere il sogno Scudetto. Per riuscirci, la Dea continuerà a puntare sui suoi uomini chiave: Zapata e Pasalic. Rispettivamente a quota 9 e 8 gol, i due stanno trascinando la squadra in questo campionato. Tenendo conto delle altalenanti prestazioni di Ilicic e Muriel, Gasperini sta facendo affidamento su una rosa ben collaudata per consolidare il quarto posto. Occhio alla situazione dello sloveno. Secondo alcuni rumors sta soffrendo di nuovo per un malessere psicologico che lo potrebbe portare a chiedere la cessione in questa finestra di mercato. Da valutare.Atalanta: chi arriva e chi parte Dopo un ricco ...

