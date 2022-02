Guerra alle Generali, il consiglio di amministrazione va all’attacco dei soci e chiede alla vigilanza di smentire Caltagirone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) alle Generali non danno credito al socio Caltagirone. Tanto è vero che, nonostante venerdì scorso il costruttore editore abbia sciolto il patto con Del Vecchio e Crt pur rimarcando la funzione meramente consultiva dell’intesa, il cda della compagnia di Trieste ha deciso di chiedere alla vigilanza sulle assicurazioni, l’Ivass, di verificare se la partecipazione complessivamente acquisita dai pattisti sia soggetta o meno ad autorizzazione da parte dell’Authority. In pratica, Caltagirone e soci rischiano il congelamento delle quote azionarie e quindi il loro peso nell’assemblea per il rinnovo del cda sarebbe azzerato. Se così fosse la strada per il nuovo consiglio di amministrazione scelto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)non danno credito al. Tanto è vero che, nonostante venerdì scorso il costruttore editore abbia sciolto il patto con Del Vecchio e Crt pur rimarcando la funzione meramente consultiva dell’intesa, il cda della compagnia di Trieste ha deciso diresulle assicurazioni, l’Ivass, di verificare se la partecipazione complessivamente acquisita dai pattisti sia soggetta o meno ad autorizzazione da parte dell’Authority. In pratica,rischiano il congelamento delle quote azionarie e quindi il loro peso nell’assemblea per il rinnovo del cda sarebbe azzerato. Se così fosse la strada per il nuovodiscelto dal ...

Advertising

ItalyUN_NY : Corte Penale Internazionale, l’Italia ha depositato oggi alle ????Nazioni Unite in una cerimonia congiunta con la Sve… - RaiCultura : Per il #GiornoDellaMemoria, lo speciale 'La musica libera' domani #27gennaio alle ore 10 e alle 17 su @RaiScuola, c… - _thegod_father : checco ha deciso di dichiarare guerra alle camerettare - biagiocorselli : RT @bonhomme69: 50 anni fa, il #1febbraio 1972, una folla inferocita dava alle fiamme l'ambasciata britannica di Dublino. Tre giorni dopo #… - Nessuno01333091 : RT @Dov_EL: @valy_s @massimogara Non ti prendono in giro , stanno distruggendo il settore piano piano per consegnarlo alle corporation che… -