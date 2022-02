Guai per l’ex Roma Villar: citato in giudizio dalla sua precedente agenzia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Guai per l’ex centrocampista della Roma, Gonzalo Villar e per suo fratello Javier, contro i quali l’agenzia Identity Sports ha intentato una causa che verrà discussa dai tribunali spagnoli. Tale decisione sarebbe arrivata dopo la decisione dei due fratelli di interrompere sin dal giugno 2021, unilateralmente e senza una spiegazione, i contratti vincolanti di rappresentanza con Identity Sports. Adesso l’agenzia, elencando i risultati sportivi raggiunti dai due calciatori durante la collaborazione, ha chiesto 2 milioni di risarcimento. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022)percentrocampista della, Gonzaloe per suo fratello Javier, contro i quali l’Identity Sports ha intentato una causa che verrà discussa dai tribunali spagnoli. Tale decisione sarebbe arrivata dopo la decisione dei due fratelli di interrompere sin dal giugno 2021, unilateralmente e senza una spiegazione, i contratti vincolanti di rappresentanza con Identity Sports. Adesso l’, elencando i risultati sportivi raggiunti dai due calciatori durante la collaborazione, ha chiesto 2 milioni di risarcimento. SportFace.

