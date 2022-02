Green pass senza durata per chi ha booster Fine dad per vaccinati

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - AlexBazzaro : Il punto non è ottenere il green pass o no. Orami si è infettata mezza Italia. Spesso cercandosela apposta. Non è… - GianandreaGorla : RT @_cieloitalia: Tramite green pass si può sapere cosa ha fatto oggi Mario Rossi e a che ora. - SchwoarzMola : RT @R28445: Intanto il partito unico di opposizione, FdI, non è ancora riuscito a dire di voler abolire green pass e qualsiasi norma relati… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Arrivano nuove regole sulla quarantena per gli studenti e sulla durata del. A scuola autosorveglianza per i vaccinati e quarantena di 5 giorni per tutti gli altri, certificato verde illimitato e nessuna restrizione in zona rossa per chi ha tre dosi o guariti con ...AGI/Vista - "Prolunghiamo la vigenza deldopo il booster: oggi è di 6 mesi . La valutazione del governo è di non porre limiti alper chi ha il booster, che oggi conta 34 milioni di italiani". Lo ha detto il ministro ...ROMA - Niente più restrizioni per i vaccinati, anche in zona rossa, Green pass con durata illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale ma anche per chi ha fatto solo due dosi di vaccino ed è ...Inoltre, la validità del green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita. Nelle prossime settiman... (© 9Colonne - citare la fonte...) ...