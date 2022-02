Green pass, oggi in Cdm si valuta la durata illimitata per i vaccinati con tre dosi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) oggi il governo Draghi esaminerà in Consiglio dei Ministri la modifica della durata del Green pass per i soggetti vaccinati con tre dosi. L’ipotesi, spiegano fonti di governo, è quella di rendere illimitata la durata della certificazione verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose. Anche se su quest’ultimo punto l’opposizione chiedeva la quarta dose solo per i soggetti fragili. Nel Consiglio dei ministri di oggi, inoltre, dovrebbe approdare il decreto che mira a semplificare le norme in vigore per la quarantena, uniformando i criteri previsti per la scuola primaria a quelli applicati per la scuola secondaria. La Dad, quindi, scatterebbe con tre casi ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)il governo Draghi esaminerà in Consiglio dei Ministri la modifica delladelper i soggetticon tre. L’ipotesi, spiegano fonti di governo, è quella di rendereladella certificazione verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose. Anche se su quest’ultimo punto l’opposizione chiedeva la quarta dose solo per i soggetti fragili. Nel Consiglio dei ministri di, inoltre, dovrebbe approdare il decreto che mira a semplificare le norme in vigore per la quarantena, uniformando i criteri previsti per la scuola primaria a quelli applicati per la scuola secondaria. La Dad, quindi, scatterebbe con tre casi ...

