Green pass | Israele fa marcia indietro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) I consiglieri del governo dihanno votato per limitare l’uso del sistema. Con questo voto si è deciso di restringere l’applicazione del certificato di vaccinazione. stabilendo che sarà richiesto solo in occasione di eventi “ad alto rischio” come matrimoni, discoteche, grandi feste e tutti i luoghi o occasioni dove gli assembramenti possono andare fuori controllo. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica. Il governo israeliano ha affermato che l’elenco completo dei nuovi requisiti delsarà distribuito nei prossimi giorni e l’obbligo di mostrarlo verrà revocato per eventi ricreativi e siti culturali, inclusi spettacoli teatrali, concerti, musei, centri commerciali bar e ristoranti. Un’altra ...

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - teutonico76 : RT @EmeiMarkus: Prof. Andrea #Zhok: 'il Green Pass è stato uno strumento che chiamare FALLIMENTARE è un complimento' #ottoemezzo #dimarted… - 2010Smeraldo : RT @lgpapaleo: Presso questo studio legale si esamina qualsiasi tipo di verbale di contestazione in materia di Green pass, valutando le pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

ILE LE VACCINAZIONI Discorso a parte merita il, inteso come certificato da esibire per accedere sui posti di lavoro o nelle attività più disparate (e non solo utile a viaggiare,...La gag di Fiorello sul palco dell'Ariston, nella prima serata del Festival di Sanremo 2022, scatena la reazione di no vax e noRoma, 2 feb. Il green pass non avrà più limite temporale per chi si è sottoposto al booster, ovvero alla terza dose. Lo ha deciso, a quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia che ha preceduto il ...E' la sola cosa saggia che possa fare". "E' tempo di superare il Green pass? Alcuni esperti la vedono così. Per me la risposta a questa domanda è: assolutamente no. E' importante invece ...