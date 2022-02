Green pass illimitato per chi ha fatto la terza dose Ok dalla cabina di regia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Come era prevedibile, visto che Ema e Aifa non si sono pronunciate sulla necessità di una quarta, ildiventaper chi hatre dosi: a dare l’ok è ladipre Cdm. L’estensione della validità della certificazione verde sarà dunque confermata anche nel nuovo decreto che il governo approverà a breve.per chi halao è guarito dopo due dosi: ok delladiChi halabooster di vaccino e chi si è contagiato dopo averdue dosi ed èguarito avrà il ...

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - SSaponelli : RT @ImolaOggi: Green pass, 'non voglio più rappresentare questo Stato'. Vicesindaco di Sassuolo si dimette - argentofisico : RT @TipoNomeForma: Il Green Pass senza scadenza dopo la terza dose è una tattica di marketing talmente puerile che solo un 'economista' azi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

A quanto apprende l'Adnkronos le norme della zona rossa restano solo per non vaccinati Durata illimitata delper chi si è sottoposto al booster o terza dose . Lo ha deciso, a quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia che ha preceduto il Consiglio dei ministri sulle nuove misure covid. Fino ...AGI - All'aeroporto di Bologna si può prendere un aereo ma non il caffè al tavolo, senza ilrafforzato. A Francoforte bisogna compilare un Passenger locator form (Plf) ma nemmeno gli equipaggi dei voli sanno esattamente quando. A Bruxelles non viene controllato. E a Copenaghen la ...Sono una decina gli appuntamenti in programma a Trieste tra incontri, conferenze, presentazioni di libri, cerimonie e racconti teatrali per il Giorno del Ricordo 2022. Tra le personalità politiche ...Chi si è contagiato dopo la seconda dose è equiparato a chi ha ricevuto il booster, a scuola i bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi ...