Green pass illimitato | niente dad per i vaccinati | cosa cambia con il decreto

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Via libera del Cdm al nuovo. Certificato verde senza scadenza per chi ha tre dosi di vaccino. Nuove norme per la didattica a distanza in base alla fascia d'età.la zona rossa

Avrà durata indefinita il green pass per chi è vaccinato con tre dosi o è guarito e ha due dosi di vaccino. Ovviamente si tratta di una soluzione in attesa della pronuncia delle autorità regolatorie ...Confermato il green passi illimitati per chi ha fatto terza dose del vaccino anti-Covid e nuove norme sulla scuola.