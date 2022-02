Green pass illimitato con terza dose | colori delle Regioni e quarantena scuola | nuove regole in arrivo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scenario fluido in materia dianti Covid in Italia, con alcune novità pronte a sbarcare nella prossima fase della gestione della pandemia. Sul tavolo del Consiglio dei ministri, atteso tra poche ore, sarebbero pronte le carte di un importante cambiamento per quanto riguarda la durata del, il sistema deisulla base del rischio e quelloquarantene in ambitocon: oggi in Cdm l’ipotesi al vaglio Attese diverse ipotesi sui prossimi step per la gestione dell’emergenza Coronavirus nel Paese: all’esame del Cdm di oggi, 2 febbraio, secondo fonti di governo qualificate citate dall’Ansa, ...