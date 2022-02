Grecia - Turchia | dodici migranti morti di freddo al confine dopo essere stati respinti

Advertising

La questione dei migranti al confine tradiventa ogni giorno sempre più drammatica: la tv di Stato turca Trt citando il ministero dell'Interno ha fatto sapere che dodici migranti sono morti di freddo. I profughi sarebbero ...Archivio Ansa . I corpi di 12 migranti morti per ipotermia sono stati trovati al confine tra, in territorio turco. A darne notizia la televisione di stato turca Trt, che riporta un comunicato del ministero degli Interni. In base alle prime ricostruzioni di Ankara, i 12 erano ...L’inverno e le dure condizioni al confine tra Grecia e Turchia tornano a mietere vittime sulla Rotta Balcanica dei migranti. Secondo quanto riporta la tv di Stato turca Trt, che cita il ministero dell ...La questione dei migranti al confine tra Grecia e Turchia diventa ogni giorno sempre più drammatica: la tv di Stato turca Trt citando il ministero dell’Interno ha fatto sapere che dodici migranti sono ...