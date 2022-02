Governo, nuovo Cdm per decidere la durata illimitata del Green Pass (Di mercoledì 2 febbraio 2022) , ma sul tavolo anche i colori delle Regioni e il nodo scuola E’ previsto in settimana un nuovo Consiglio dei ministri per decidere la durata del Green Pass. La quarta dose di vaccino non è stata approvata né dall’Ema né dall’Aifa, dunque il Green Pass per chi ha tre dosi potrebbe diventare illimitato. Questa decisione potrebbe essere presa per venire incontro a quanti, avendo fatto la terza dose a settembre, presto vedranno scadere la certificazione verde. Dal primo febbraio, infatti, sono scattati le nuove regole approvate dal Governo, secondo cui il Green Pass ha una durata massima di sei mesi. E’ naturale che se il quadro pandemico dovesse nuovamente cambiare e procedere verso un peggioramento, il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) , ma sul tavolo anche i colori delle Regioni e il nodo scuola E’ previsto in settimana unConsiglio dei ministri perladel. La quarta dose di vaccino non è stata approvata né dall’Ema né dall’Aifa, dunque ilper chi ha tre dosi potrebbe diventare illimitato. Questa decisione potrebbe essere presa per venire incontro a quanti, avendo fatto la terza dose a settembre, presto vedranno scadere la certificazione verde. Dal primo febbraio, infatti, sono scattati le nuove regole approvate dal, secondo cui ilha unamassima di sei mesi. E’ naturale che se il quadro pandemico dovesse nuovamente cambiare e procedere verso un peggioramento, il ...

