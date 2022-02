Governo: fonti Pd, 'confidiamo da Lega solo incidente percorso, maggioranza sia compatta' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo determinati a sostenere, col massimo dell'impegno e della responsabilità, l'operato del Governo, che in questi giorni ha dimostrato di voler rilanciare subito la sua azione riformatrice, nel contrasto alla pandemia e nell'attuazione del Pnrr". Così fonti del Nazareno. "Salvini e la Lega hanno a più riprese affermato giustamente di avere a cuore il rafforzamento dell'esecutivo nell'interesse dell'Italia. confidiamo, quindi, che quello di oggi sia solo un incidente di percorso e che da domani la maggioranza torni compattamente al fianco del presidente del Consiglio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo determinati a sostenere, col massimo dell'impegno e della responsabilità, l'operato del, che in questi giorni ha dimostrato di voler rilanciare subito la sua azione riformatrice, nel contrasto alla pandemia e nell'attuazione del Pnrr". Cosìdel Nazareno. "Salvini e lahanno a più riprese affermato giustamente di avere a cuore il rafforzamento dell'esecutivo nell'interesse dell'Italia., quindi, che quello di oggi siaundie che da domani latornimente al fianco del presidente del Consiglio".

