Gli Ultras Psg: «La nostra pazienza ha un limite, siamo stufi». Monta l'insoddisfazione per Pochettino

L'eliminazione del Psg dalla Coppa di Francia, ai rigori contro il Nizza, ha provocato un tweet tanto breve quanto efficace degli Ultras. Il CUP (Collettivo Ultras Paris) ha scritto: "La nostra pazienza ha un limite. #siamostufi". 

Le Parisien scrive che non è chiaro chi sia il principale bersaglio dei malumori, se Pochettino o i calciatori. Ma – aggiunge – sembra chiaro che il terzo trofeo perso dal tecnico argentino dal suo arrivo (Ligue 1, la Supercoppa francese e la Coppa di Francia) indirizza gran parte della rabbia contro di lui. Più in generale, non vanno a suo favore la mancanza di gioco della squadra e le tante sconfitte evitate per un pelo in questa stagione.

NOTRE PATIENCE A SES LIMITES…#RASLEBOL — Collectif Ultras Paris

