Gli omaggi a Monica Vitti in tv, film e documentari per ricordare la grande attrice della commedia all'italiana

Le reti Rai e Mediaset omaggiano Monica Vitti in tv con film e documentari per ricordare la grande attrice italiana, scomparsa in data odierna all'età di 90 anni. Musa di Michelangelo Antonioni (in un certo periodo fu suo compagno anche nella vita), poi portata alla ribalta da Mario Monicelli nel cult La ragazza con la pistola, Monica Vitti è considerata la "mattatrice" della commedia all'italiana anni '60-'70, unica donna in grado di tenere testa a colleghi simbolo di quel filone come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Nino Manfredi. Per ricordarla, RaiPlay la omaggia con una sezione dedicata dal titolo ...

