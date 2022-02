Gli angeli dell' era delle valanghe

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aveva nevicato per giorni, ma adesso le nuvole erano svanite. E su in alto, molto al di sopra del limitare degli alberi, dove la bufera aveva infuriato sulla cimaa montagna, l’unica traccia del maltempo era la neve che si era lasciato dietro. Era ovunque, ammantava il fiancoa vetta e i crinali rocciosi come uno spesso strato di glassa su una torta, scintillante nel cielo azzurro. Joël Jaccard strizzò forte gli occhi nella luce vivida e avanzò pattinando con gli sci. Gettò una lunga occhiata lungo il versante posteriorea montagna, studiando il modo in cui gli elevati pendii del Roc d’Orzival – una sporgenza a forma di punta di freccia alta circa 2.900 metri nelle Alpi svizzere – si distendevano sotto di lui. Con lo sguardo, tracciò una via fino al villaggio di Grimentz, oltre 1.500 metri sotto, prendendo mentalmente le ...