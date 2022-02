Giulia Salemi inviata speciale a Sanremo | “Ci sarà da divertirsi” | I dettagli VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)inizia l’avventura con “Limited Edition 2022”: ecco il primocondiviso sui social La giovane influencernelle ultime ore ha debuttato in una nuova avventura. In vista dell’inizio della 72esima edizione del Festival di2022, laha iniziato un’importante collaborazione con Radio Kiss Kiss, debuttando comenel format radiofonico “Limited Edition 2022”. Per l’occasione sull’account ufficiale di Instagram della nota radio è stato condiviso il primo resoconto della prima serata del Festival diandato in onda ieri sera raccontato danei minimidove sono ...