Giovane uccisa a Grumo Nevano Napoli | preso presunto assassino

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Giovane donna uccisa nel Napoletano, fermato presunto assassino #napoli #rosaalfieri - sulsitodisimone : E' stato preso l'uomo sospettato di aver ucciso la giovane Rosa Alfieri - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Giovane donna uccisa nel Napoletano, fermato presunto assassino #napoli #rosaalfieri - Agenzia_Italia : E' stato preso l'uomo sospettato di aver ucciso la giovane Rosa Alfieri - donghyuckitty_ : RT @kegioiaa: Ieri sera verso le 18 Rosa Alfieri, una ragazza di 23 anni del mio paese, è stata violentata e uccisa da un suo vicino di cas… -

È stato arrestato a Napoli Elpidio D'Ambra, l'assassino di Rosa Alfieriieri a Grumo Nevano. Sono stati polizia e carabinieri a mettere fine alla fuga del 31enne ... che ha ucciso la...perché, molto probabilmente, si è ribellata a un tentativo di violenza. E per tutta la notte è stata caccia all'uomo. Non c'è ancora certezza se la ragazza sia stata attirata in trappola o ...E' stato fermato dai carabinieri il presunto assassino di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa martedì a Grumo Nevano (Napoli ... serata di martedì quando i sospetti si sono concentrati sul giovane che era ...E’ stato fermato il presunto assassino di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni uccisa ieri a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La giovane è stata trovata morta ieri nell’abitazione di un vicino: ...