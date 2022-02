Giovane uccisa a Grumo Nevano | indagini senza sosta Si cerca 31enne

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Proseguonoledei Carabinieri della compagnia di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, finalizzate a ricostruire quanto avvenuto nell’appartamento di via Risorgimento a(Napoli), all’interno del quale ieri pomeriggio è stato trovato il corpovita della 24enne Rosa Alfieri. La ragazza viveva con i genitori nell’appartamento vicino, mentre la casa in cui è stata trovata morta era stata affittata circa due settimane fa dal padre a un, E.D.A., di cui si sono perse le tracce e che viene orato dagli investigatori. ll corpo della ragazza non presentava ferite da arma da fuoco o da taglio, l’ipotesi maggiormente accreditata è che sia stata strangolata. Sarà l’autopsia a stabilire con chiarezza ...