Ginnastica artistica | le italiane in Accademia | le Fate all’internazionale di Brescia Tutti i nomi a Milano e Roma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La stagione dellainizierà sabato 12 febbraio, quando ad Ancona andrà in scena la prima tappa della Serie A (il massimo campionato italiano a squade). La Polvere di Magnesio apre i battenti proprio in Italia, con un appuntamento che segnerà anche il debutto del nuovo Codice dei Punteggi e dell’utilizzo delle parallele asimmetriche più alte di cinque centimetri. Sta per incominciare un’annata agonistica decisamente ricca, con gli Europei ad agosto e i Mondiali tra fine ottobre e inizio novembre, già qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024 (le prime tre formazioni staccheranno direttamente il pass a cinque cerchi). L’Italia femminile punta a essere grande protagonista nei prossimi undici mesi e le ragazze sono cariche per dire la loro in campo internazionale, dopo un bel 2021 condito dall’argento di Vanessa Ferrari al corpo ...