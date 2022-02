Giannini: "Zaniolo? Pinto parla poco, se lo fa è in accordo con la proprietà" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Nicolò Zaniolo andasse via dalla Roma sarebbe un bel problema. Non vorrei che le parole di Tiago Pinto siano su indicazione della proprietà". L'ex giallorosso Giuseppe Giannini confida i suoi sospetti e, conversando con l'Adnkronos, sottolinea più volte: "Pinto parla poco, e se ha parlato così credo che ci sia una regia". "Di solito chi ricopre il suo ruolo è a stretto contatto con la proprietà: quando si verifica questo si può presumere che sia consenziente, così come l'allenatore". Una possibile replica del caso Vlahovic? "Può darsi, d'altronde anche Commisso è statunitense, bisogna stare un po' in allerta. Sul giocatore e le sue qualità non c'è da discutere, e anche se non ha recuperato al 100% dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Nicolòandasse via dalla Roma sarebbe un bel problema. Non vorrei che le parole di Tiagosiano su indicazione della". L'ex giallorosso Giuseppeconfida i suoi sospetti e, conversando con l'Adnkronos, sottolinea più volte: ", e se hato così credo che ci sia una regia". "Di solito chi ricopre il suo ruolo è a stretto contatto con la: quando si verifica questo si può presumere che sia consenziente, così come l'allenatore". Una possibile replica del caso Vlahovic? "Può darsi, d'altronde anche Commisso è statunitense, bisogna stare un po' in allerta. Sul giocatore e le sue qualità non c'è da discutere, e anche se non ha recuperato al 100% dai ...

