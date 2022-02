Gf Vip 6, Soleil e il gesto incredibile che implica la censura: esce fuori di se.. (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Colpo di scena all’interno della Casa del Gf Vip 6, Soleil e il gesto incredibile che implica la censura dal reality: esce fuori di se… I vipponi del Grande Fratello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Colpo di scena all’interno della Casa del Gf Vip 6,e ilcheladal reality:di se… I vipponi del Grande Fratello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran riceve un aereo da Alex Belli: la reazione di Soleil Sorge - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran riceve un aereo da Alex Belli: la reazione di Soleil Sorge Sulla Casa più spiata d’Italia v… - Elisa60388018 : RT @Quellochetutti1: Il fidanzato di Soleil non esiste? Alfonso Signorini lancia un importante notizia in merito, ecco i dettagli ?? https… - Quellochetutti1 : Il fidanzato di Soleil non esiste? Alfonso Signorini lancia un importante notizia in merito, ecco i dettagli ??… -