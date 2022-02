Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo dedica un tatuaggio a Lulù Selassié, poi svela perché ha preferito Delia Duran a Soleil Sorge (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è stato senza dubbio uno dei concorrenti più amati del Gf Vip 6, non solo per la sua toccante storia personale, ma anche per l’evoluzione che ha avuto la sua storia d’amore con Lulù Selassié, di cui ora è perdutamente innamorato. Bortuzzo, che ha lasciato la Casa del reality lo scorso lunedì, ieri pomeriggio è stato ospite di Rosalinda Cannavò e dei giornalisti di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Proprio a loro ha svelato di stare bene e di essere impegnato nel tatuarsi: “Sto bene, tra un tatuaggio e l’altro… mi sto tatuando… sto facendo un 22, una scritta… sono in compagnia del mio migliore amico“. Parlando di Gf Vip, invece, Gabriele Parpiglia ha ricordato il momento in cui Durante la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è stato senza dubbio uno dei concorrenti più amati del Gf Vip 6, non solo per la sua toccante storia personale, ma anche per l’evoluzione che ha avuto la sua storia d’amore con, di cui ora è perdutamente innamorato., che ha lasciato la Casa del reality lo scorso lunedì, ieri pomeriggio è stato ospite di Rosalinda Cannavò e dei giornalisti di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Proprio a loro hato di stare bene e di essere impegnato nel tatuarsi: “Sto bene, tra une l’altro… mi sto tatuando… sto facendo un 22, una scritta… sono in compagnia del mio migliore amico“. Parlando di Gf Vip, invece, Gabriele Parpiglia ha ricordato il momento in cuite la ...

