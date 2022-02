Germania, la campagna vaccinale zoppica: fallito l’obiettivo dell’80% entro gennaio, è caos anche sull’obbligo per il personale sanitario (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In Austria è entrato in vigore il primo febbraio l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti dai 18 anni in su. I trasgressori a partire da metà marzo potranno essere multati, fino a quattro volte all’anno, con sanzioni da 600 a 3.600 euro. Il governo tedesco si era dato l’obiettivo che entro fine gennaio l’80% della popolazione fosse vaccinato almeno con una dose. Il Robert Koch Institut ha comunicato che alla fine del mese è stata raggiunta solo la quota del 75,8%. L’altra soglia fissata dal cancelliere Olaf Sholz era 30 milioni di dosi inoculate a gennaio. anche in questo caso il tetto non è stato raggiunto, secondo i dati del Rri al 30 gennaio sono state eseguite solo 17,3 milioni di vaccinazioni. Il governo tedesco continua, perciò, a ritenere indispensabile un obbligo alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In Austria è entrato in vigore il primo febbraio l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti dai 18 anni in su. I trasgressori a partire da metà marzo potranno essere multati, fino a quattro volte all’anno, con sanzioni da 600 a 3.600 euro. Il governo tedesco si era datochefinel’80% della popolazione fosse vaccinato almeno con una dose. Il Robert Koch Institut ha comunicato che alla fine del mese è stata raggiunta solo la quota del 75,8%. L’altra soglia fissata dal cancelliere Olaf Sholz era 30 milioni di dosi inoculate ain questo caso il tetto non è stato raggiunto, secondo i dati del Rri al 30sono state eseguite solo 17,3 milioni di vaccinazioni. Il governo tedesco continua, perciò, a ritenere indispensabile un obbligo alla ...

Advertising

Mirarch3 : RT @LucaGalizia: @claudiocerasa Dire proporzionale significa poco. In Spagna c'è ma con effetti maggioritari e a vantaggio di forze locali… - ItaTvfan : Finito l'elezione del Presidente della Repubblica....riprende la campagna #Draghi #vaccinatevi_e_basta a #la7... I… - LucaGalizia : @claudiocerasa Dire proporzionale significa poco. In Spagna c'è ma con effetti maggioritari e a vantaggio di forze… - SabattiniAndrea : RT @giu33liana: ??Era dai tempi della seconda guerra del Golfo del 2003 che non si vedeva una campagna di stampa di preparazione alla guerra… - giu33liana : ??Era dai tempi della seconda guerra del Golfo del 2003 che non si vedeva una campagna di stampa di preparazione all… -