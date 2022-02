Georgina Rodriguez confida nella serie di Netflix | “Cristiano Junior è fidanzato”

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Georgina Rodriguez in bikini: “Ecco perché Ronaldo si è innamorato di me” #georgina #cristiano #cristianoronaldo #rod… - FedericoDav_SSL : chi è Cristiano Ronaldo? Il calciatore fidanzato con Georgina Rodriguez - MediasetTgcom24 : Georgina Rodriguez in bikini: “Ecco perché Ronaldo si è innamorato di me” #georgina #cristiano #cristianoronaldo… - beatricedess : Blanco è 2003, tenetemi prima che io mi fiondi li a Sanremo per fare la fine di Georgina Rodriguez -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

incinta è in spiaggia al sole di Dubai, dove sfoggia il suo bikini e il suo pancione di due gemelli. La modella di origine argentina che ha appena compiuto 28 anni è in dolce attesa ...Scopriamo qualcosa di più sui figli del campione portoghese Cristiano Ronaldo e della sua compagna. Il campione di calcio e capitano della nazionale portoghese , Cristiano Ronaldo continua a fare incetta di vittorie e premi sui campi di calcio ma anche nel privato ha messo a ...GEORGINA RODRIGUEZ has shown off her growing baby bump in an incredible dress as she prepares to welcome twins with partner Cristiano Ronaldo. The 28-year-old model announced in October of last year ...Giovedì scorso Netflix ha lanciato in anteprima la serie dedicata ai Georgina Rodríguez, la modella e influencer fidanzata con Cristiano Ronaldo. La docu-fiction racconta la vita della modella e di ...