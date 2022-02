Genoa | Spors | “Ho imparato da Rangnick | ma ora cerco di seguire la mia strada”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Johannes, general manager del, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Se mi ispiro al modello Red Bull? Io provo ad usare il mio modello. Hoda Ralf, con cui sono rimasto in contatto.dila mia, ma da lui ho preso lo stile di gioco e la possibilità di far crescere i calciatori, incrementandone le prestazioni e il rendimento ad ogni livello: psicologico, nutrizionale. Ralf ha creato questo modello poi adottato da Red Bull. Formula di acquisto di Piccoli (più gioca, meno costa, ndr)? Per me è importante che sia soddisfacente per il, ma rispettiamo l’Atalanta. È il giocatore che stavamo cercando”. SportFace.

