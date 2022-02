Francesco Totti con la gamma ID di Volkswagen

Advertising

marcovarini : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Francesco Totti è il nuovo volto delle vetture elettriche di Volkswagen - CalcioFinanza : Ufficiale, Francesco Totti è il nuovo volto delle vetture elettriche di Volkswagen - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Ufficiale, Totti nuovo volto delle vetture elettriche Volkswagen: Francesco Totti è il nuovo am… - stacce2021 : RT @lavvelenata000: Ma qualsiasi sia la traccia ci sarà sempre uno che, in un modo o nell'altro, ti parlerà di Francesco Totti, questo è si… - supplicolegambe : POV: è l’addio al calcio di Francesco Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

L'ex capitano della Romasi muoverà a zero emissioni locali con una ID.3 e una ID.4 Gtx per promuovere la mobilità sostenibile della gamma elettrica della casa di Wolfsburg., ad esempio, era (ed è) uno di questi , per disponibilità verso i tifosi e modo di essere. Agli antipodi, giusto per fare un esempio, di Cristiano Ronaldo, talmente lontano e ...L’elettrico Volkswagen ha un nuovo ambasciatore: la Divisione italiana della Marca e l'ex calciatore della Roma e della Nazionale Francesco Totti si alleano per promuovere l’innovativa gamma ID. e per ...Totti con Volkswagen per le auto elettriche. Il campione della Roma e della Nazionale di calcio diventa diventa ambasciatore della divisione italiana della Marca per la gamma ID. Una sinergia votata ...