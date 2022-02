Francesca Barra e Santamaria ancora genitori | come si chiama la nuova arrivata?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)e Claudiohanno conosciuto la loro figlia, di poche ore fa è l’annuncio del parto della giornalista, scopriamosilain famiglia. Sono una delle coppie più longeve e unite del mondo dello spettacolo, lei giornalista e lui attore entrambi molto conosciuti dal grande pubblico televisivo che proprio lo scorso anno ha potuto ammirarli a Sanremo 2021protagonisti di un quadro proprio di Achille Lauro, che al momento è uno dei big in gara. Getty ImagesMa per loro questa ore sono di grande gioia e emozione visto che la scrittrice e giornalista ha dato alla luce la sua quarta figlia, nata dall’amore e dal matrimonio con l’attore Claudioche invece ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: oggi 2 febbraio è nata la figlia Atena, la prima per la coppia, sposata dal luglio 2018. La notizia è stata diffusa dai neo genitori con un post su Instagram.