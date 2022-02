Francesca Barra e Claudio Santamaria | nata la figlia | ecco il nome

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Èladi. L’annuncio è arrivato via Instagram, dove la coppia ha condiviso una foto che ritrae la manina della neostretta tra quelle dei suoi genitori. La didascalia recita “Èla nostra Atena, mamma e papà innamorati”. Sotto al post, una cascata di auguri da parte di personaggi dello spettacolo e non. I due, che si sono detti il fatidico sì nel 2017, avevano il sogno di accrescere la famiglia. La new entry si stringe tra Emma, Renato e Greta – i tre figli cheha avuto dall’ex marito Marcello Molfino – e un’altra Emma, ladell’attore romano e di Delfina Delettrez Fendi.a Verissimo: “E’ ...