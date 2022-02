Fortnite: Come sbloccare le maschere per Haven (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La patch 19.20 di Fortnite ha reso disponibile a distanza di mesi la possibilità di sbloccare maschere per Haven, una delle Skin presenti nel Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite. A seguire vi riportiamo la lista completa delle maschere di Haven e cosa dovete fare per ottenerle tutte. Tutte le maschere di Haven – Come sbloccarle Per sbloccare una maschera per Haven dovete assicurarvi di completare la richiesta indicata per ciascuna di essa, tuttavia Come accadeva con Cartonno, non basta sbloccare le maschere di Haven per averle, dovrete poi acquistarle con le Piume, una nuova valuta ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La patch 19.20 diha reso disponibile a distanza di mesi la possibilità diper, una delle Skin presenti nel Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 3 di. A seguire vi riportiamo la lista completa delledie cosa dovete fare per ottenerle tutte. Tutte ledisbloccarle Peruna maschera perdovete assicurarvi di completare la richiesta indicata per ciascuna di essa, tuttaviaaccadeva con Cartonno, non bastalediper averle, dovrete poi acquistarle con le Piume, una nuova valuta ...

