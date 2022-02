Football Americano, Flores: “NFL come piantagione di schiavi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Brian Flores, allenatore di Football Americano licenziato recentemente dai Miami Dolphins, ha citato in giudizio la NFL e tre delle sue ex squadre per discriminazione razziale, al tribunale di New York. Flores, che è afroAmericano, ha fatto causa alla Lega Usa, ai New York Giants, ai Denver Broncos e la sua ultima squadra, i Miami Dolphins. Flores accusa di essere stato discriminato. Lui come tutti gli allenatori di colore. Ha detto: “In un certo senso la NFL è segregata per razza, e gestita come una piantagione di schiavi”. Flores ha detto di essere consapevole che la causa potrebbe significare che non allenerà mai più nella NFL. Attualmente Mike Tomlin dei Pittsburgh Steelers è l’unico allenatore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Brian, allenatore dilicenziato recentemente dai Miami Dolphins, ha citato in giudizio la NFL e tre delle sue ex squadre per discriminazione razziale, al tribunale di New York., che è afro, ha fatto causa alla Lega Usa, ai New York Giants, ai Denver Broncos e la sua ultima squadra, i Miami Dolphins.accusa di essere stato discriminato. Luitutti gli allenatori di colore. Ha detto: “In un certo senso la NFL è segregata per razza, e gestitaunadi”.ha detto di essere consapevole che la causa potrebbe significare che non allenerà mai più nella NFL. Attualmente Mike Tomlin dei Pittsburgh Steelers è l’unico allenatore ...

Advertising

Eurosport_IT : 44 anni, di cui 22 di carriera. 7 Super Bowl. 5 volte MVP del Super Bowl. 3 League MVP Si ritira Tom Brady, si r… - MariaCostaBonec : RT @JackSegantini: SPORT - Football americano, gli ex 'pellerossa' (Redskins) di Washington, nome abbandonato per ovvie ragioni, si chiamer… - sportface2016 : Brian #Flores, ex capo coach dei #MiamiDolphins, accusa la #NFL di razzismo - napolista : «Il football americano è razzista, l’Nfl è gestita come una piantagione di schiavi» Coach Flores, licenziato dai M… - Robertinno53 : @futbol_vivi @j7_roberto @ASAgustinMartin @HemerotecaRMCF @MartinKiosko @jaluskas @RMadridistaReal @MadridismoYya… -